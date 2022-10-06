Москва, , 18:04 — REGNUM Теннисный турнир «Кубок Кремля — 2022», проведение которого было запланировано в Москве с 16 по 23 октября, не состоится. Соответствующая информация опубликована на сайте Федерации тенниса России.

Теннис (сс) marijana1

«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет «Кубка Кремля» приняли решение не проводить турнир», — сказано в сообщении.

В то же время организаторы мероприятия заверили, что до конца 2022 года в Москве планируется организовать серии международных теннисных турниров.

Напомним, «Кубок Кремля» проводится с 1990 года в Москве. Мероприятие является одним из самых престижных теннисных турниров в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении спортивной карьеры