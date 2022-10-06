Брянск, 6 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Новый асфальтоукладчик пополнил 6 октября парк дорожного управления Брянска, сообщает пресс-служба администрации города.

https://bga32.ru Новый асфальтоукладчик

Коммунальная машина произведена в Брянске на научно-производственном объединении «Группа компаний машиностроения и приборостроения». Техника позволит выполнять ремонт дорог «большими картами» и предназначена я укладки покрытий дорог всеми видами асфальтобетонных смесей шириной от 2 до 4,5 м и толщиной от 30 до 250 мм. Благодаря небольшим габаритам и мобильности машина оптимальна для работы внутри микрорайонов и на небольших объектах.

В 2022 года для дорожного управления приобретено 25 единиц техники на общую сумму 110 млн рублей.