Вологда, , 17:49 — REGNUM Первая партия утепленных спальных мешков и туристических ковриков передана мобилизованным вологжанам. Снаряжение уже получили около 200 человек в учебном центре Нижегородской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Мобилизованные в Мордовии Telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова

«Спальные мешки и туристические коврики получат все мобилизованные вологжане. В ближайшее время снаряжение доставим в учебный центр Костромской области», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Череповца снабдят мобилизованных квадрокоптерами.