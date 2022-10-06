Вологда, 6 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Первая партия утепленных спальных мешков и туристических ковриков передана мобилизованным вологжанам. Снаряжение уже получили около 200 человек в учебном центре Нижегородской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова Мобилизованные в Мордовии

«Спальные мешки и туристические коврики получат все мобилизованные вологжане. В ближайшее время снаряжение доставим в учебный центр Костромской области», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Череповца снабдят мобилизованных квадрокоптерами.