Москва, 6 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Для участия в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» подано 9 174 заявки. Это рекордное количество, превышающее суммарные показатели первого и второго сезонов.

ИА REGNUM Публичная лекция Общества Знание

Конкурс, уже в третий раз доказавший свою популярность, нацелен на поиск лучших лекторов страны, готовых служить делу просвещения и делиться знаниями с другими. На протяжении всего сезона конкурсантам предстоит напряженная конкурентная борьба, по результатам которой станут известны новые имена 50 лучших просветителей страны.

Конкурс «Лига Лекторов» стремительно набирает обороты. Если в первом сезоне участвовали 2 553 лектора, во втором — более 5 тысяч, то в третьем сезоне число участников составило 9 174.

За звание Лектора «Знания» поборются участники из 88 российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области. В конкурсе участвуют жители 1 096 городов и поселков страны. Лидером по числу заявок стала Москва: побороться за победу хотят 1 832 просветителя из столицы. В третьем сезоне будут состязаться жители разных уголков страны: житель города Малгобек Республики Ингушетии, кандидат наук из города Аксая Ростовской области, преподаватель родного языка из города Ак-Довурак Республики Тыва, директор школы из деревни Бутова Курья Вологодской области, студент из города Верхний Уфалей Челябинской области. Много заявок поступило и из небольших населенных пунктов: например, в конкурсе будут участвовать жители села Медведка Оренбургской области с населением 461 человек, села Шебунино Сахалинской области, где проживают чуть более 600 человек, хутора Сухие Челбасы Краснодарского края, численность жителей которого — чуть более 700 человек.

Лекторы будут состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Вновь самое популярное направление — социально-гуманитарное, по нему зарегистрировалось 2 877 конкурсантов.

Среди тех, кто подал заявки на конкурс, — учителя, профессора и преподаватели вузов, врачи, юристы, государственные служащие, индивидуальные предприниматели, психологи, писатели, инженеры, маркетологи, библиотекари, экскурсоводы, архитекторы, геологи, искусствоведы, художники, дизайнеры, музыканты, а также финалисты конкурсов «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «ТопБлог» платформы «Россия — страна возможностей» и многие другие.

В числе конкурсантов — глава Республики Тыва, министр спорта Нижегородской области, заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан, советник латиноамериканского департамента МИД России, хранитель Большого Петергофского дворца, заведующий Музеем истории татарской литературы, солистка Московского государственного театра оперетты, артистка Донецкого республиканского академического молодежного театра, директор театра глухих в Санкт-Петербурге, генеральный директор телеканала «Просвещение», инструктор Белоярской АЭС, руководитель направления анализа и развития проекта «Больше, чем путешествие», лучший пиар-специалист в России по версии «Яндекса», глава Фонда Alpha Robotics Venture и другие профессионалы своего дела.

Третий сезон «Лиги Лекторов» удивляет и разнообразием возрастов конкурсантов. Самому старшему участнику этого сезона — 88 лет, а самых молодых, 18-летних конкурсантов, — 140 человек.

«В третьем сезоне «Лиги Лекторов» мы получили более 9 тысяч заявок на участие — это почти в два раза больше, чем в предыдущем. Мы думали, что поставить новый рекорд будет сложно, но третий сезон вновь доказал, что россияне разных поколений стремятся не только сами стать умнее, мудрее, они хотят делиться знаниями и опытом. Мы рады такому отклику, потому что конкурс продолжает решать нашу задачу по росту и развитию лекторского сообщества в России. Высокая востребованность конкурса среди людей самых разных профессий, разных возрастов вдохновляет нас на развитие и поиск новых форматов просвещения, которые будут интересны всем в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль .

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников ждет сразу несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.

До 9 октября продлится сбор видеолекций конкурсантов, которые Экспертный совет конкурса оценит с точки зрения их содержательности и зрелищности. В ходе регионального этапа с ноября по декабрь пройдут очные лекции участников на разных площадках страны. После этого конкурсантам предстоит провести дистанционные лекции перед открытой аудиторией, с трансляцией на официальном сайте конкурса и в социальных сетях Российского общества «Знание». Полуфинал «Лиги Лекторов» будет проходить на площадках в восьми федеральных округах — просветители, каждый в своем округе, выступят перед открытой аудиторией слушателей, которая выберет финалистов.

И уже в апреле 2023 года в Москве состоится финал всероссийского конкурса. Финалисты выступят с лекциями в топовых московских вузах, их выступления будут оценивать слушатели и Экспертный совет.

Имена 50 лучших просветителей «Лиги Лекторов» станут известны на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях Общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента и призы от партнеров конкурса.

Также в числе значимых нововведений всероссийского конкурса — старт «Школьной Лиги Лекторов». Инициатива призвана популяризировать просветительскую деятельность в молодежной среде и поддержать активных ребят, желающих реализовать себя в просвещении, освоить ораторское искусство. Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми тематическим направлениям, что и основная «Лига Лекторов». Юных участников ждут дистанционный этап — представление своих видеолекций, онлайн-выступление, очный полуфинал в родных федеральных округах и финал в Москве, по итогам которого будут определены 20 победителей.

Важной составляющей конкурса для школьников, как и для взрослых, станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне «Лиги Лекторов». Победители прошлого сезона делились лайфхаками, помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания» — новое направление работы Общества «Знание», нацеленное на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества «Знание».

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.