Вашингтон, 6 октября 2022, 17:52 — REGNUM Около 50% сотрудников государственного департамента США сталкивались с дискриминацией, домогательствами и психологическим давлением на работе, сообщает 6 октября издание Wall Street Journal со ссылкой на внутреннее исследование.
«Почти половина всех сотрудников государственного департамента рассказали, что сталкивались с дискриминацией, запугиванием и домогательствами на работе», — пишет издание.
Отмечено, что исследованием было охвачено порядка 8,6 тыс. сотрудников Госдепа, что соответствует 30% штатной численности внешнеполитического ведомства США.
«Результаты опроса, которые не публиковались, показали, что 44% респондентов заявили о дискриминации, а 27% сообщили о домогательствах, включая сексуальные», — сообщает Wall Street Journal.
Подчеркивается, что пострадавшие сотрудники не докладывают о таких случаях своему руководству, опасаясь мести и не испытывая уверенности в том, что их претензии удовлетворят.
Отдельно указано, что большинство высоких должностей в Госдепе до сих пор занимают белые мужчины.
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