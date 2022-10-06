Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Около 50% сотрудников государственного департамента США сталкивались с дискриминацией, домогательствами и психологическим давлением на работе, сообщает 6 октября издание Wall Street Journal со ссылкой на внутреннее исследование.

Госдеп США Elfagr.org

«Почти половина всех сотрудников государственного департамента рассказали, что сталкивались с дискриминацией, запугиванием и домогательствами на работе», — пишет издание.

Отмечено, что исследованием было охвачено порядка 8,6 тыс. сотрудников Госдепа, что соответствует 30% штатной численности внешнеполитического ведомства США.

«Результаты опроса, которые не публиковались, показали, что 44% респондентов заявили о дискриминации, а 27% сообщили о домогательствах, включая сексуальные», — сообщает Wall Street Journal.

Подчеркивается, что пострадавшие сотрудники не докладывают о таких случаях своему руководству, опасаясь мести и не испытывая уверенности в том, что их претензии удовлетворят.

Отдельно указано, что большинство высоких должностей в Госдепе до сих пор занимают белые мужчины.

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