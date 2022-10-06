София, , 17:46 — REGNUM В ноябре цена на природный газ для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии будет снижена в среднем на 7%. Об этом со ссылкой на резолюцию комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) сообщает софийская газета «Факты».

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Введение новых расценок на энергоносители стало возможным благодаря соответствующим изменениям на внутреннем рынке.

«На сегодняшний день Болгария полностью готова к отопительному сезону а имеющиеся у Софии запасы голубого топлива в подземных газовых хранилищах позволяют обеспечивать реализацию льготных тарифов на газ», – говорится в документе КЭВР.

При этом представители регулятора отказались прогнозировать ценовую динамику отрасли на декабрь 2022 — январь 2023 гг.

Напомним, по последним статистическим данным, более 70% жителей Болгарии не имеют возможности регулярно оплачивать услуги ЖКХ.