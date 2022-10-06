Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Дворников, трактористов, машинистов уборочной техники, инженеров по ремонту оборудования и других специалистов в сфере ЖКХ не хватает в Санкт-Петербурге, подсчитали 6 октября аналитики сайта по поиску работ hh.ru.

Уборка территории. Дворник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спрос на работников ЖКХ в Петербурге в 2022 году вырос на 65% по сравнению с прошлым годом. Работодатели активно ищут дворников, трактористов, машинистов уборочной техники, инженеров по ремонту оборудования, разнорабочих-коммунальщиков и операторов диспетчерской службы. Осенью для соискателей появилось много предложений в сфере благоустройства и уборки территорий и зданий (44% вакансий).

На втором месте по числу новых вакансий и спросу на работников — компании, которые занимаются обслуживанием канализации и водоснабжением. Также в Петербурге размещено множество вакансий от работодателей из сферы монтажа, сервиса и ремонта слаботочных сетей и энергоснабжения.

«На сегодняшний день, работодатели СЗФО разместили свыше 1200 вакансий в сфере ЖКХ, из них 78% приходится на Петербург», — говорится в сообщении и отмечается, что происходит и рост зарплат у таких специалистов.

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