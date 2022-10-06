Владимир, , 17:39 — REGNUM Пожар на складе пиломатериалов оперативно ликвидировали спасатели 6 октября во Владимире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

На пожаре https://68.mchs.gov.ru

Густой дым опутал базу на улице Гастелло. Для разведки и тушения пожара спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы. По словам начальника 1 пожарно-спасательного отряда регионального МЧС Дмитрия Сироткина, огнём повреждено порядка 20 кв. м, распространение пожара удалось вовремя остановить.

В ликвидации возгорания принимали участие 32 спасателя и восемь единиц техники.