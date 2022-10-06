Осло, 6 октября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В марте 2022 года совет по туризму Шпицбергена рекомендовал своим туристическим компаниям прекратить закупать услуги у российских компаний на архипелаге. До сих пор решение о том, как поступить с рекомендацией, зависело от каждой отдельной компании-члена. Соответствующая рекомендация была принята на фоне начала специальной военной операции. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает информационное агентство High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпицберген

Теперь совету по туризму предстоит решить, следует ли им прекратить всякое сотрудничество с российской компанией Arctic Tourism Centre Grumans на Шпицбергене, которая работает из Баренцбурга.

«На практике это означает, что компании-члены не будут привозить туристов в российский Шпицберген, чтобы оставить там какие-либо деньги, и что поездки в эти населённые пункты и контролируемые ими районы на архипелаге не будут продаваться туроператором Visit Svalbard», — указано в сообщении.

На внеочередном общем собрании совета по туризму Шпицбергена 10 октября должны принято решение о том, будет ли мартовская рекомендация применяться к компании Visit Svalbard AS, находящейся в полной собственности совета. Правление совета затем соберется 12 октября, чтобы рассмотреть вопрос об исключении из состава совета российского треста «Арктикуголь», которому принадлежит Grumans.

В своём ответном открытом письме в Svalbardposten (Норвежское информационное агентство на Шпицбергене — прим. ИА REGNUM), глава Arctic Tourism Centre Grumans Татьяна Агеева подчеркнула, что людей в Баренцбурге наказывают за то, что они русские. Также она отметила, что Grumans предпринимал несколько попыток встретиться с советом по туризму Шпицбергена для обсуждения этого вопроса, однако их исключили из четырёх встреч, на которых обсуждались темы, связанные с российской туристической компанией.

«Мы хотим продолжить сотрудничать с Норвегией в области туризма», — указала Агеева.

Несмотря на возможное исключение, российская туристическая компания намерена продолжить заниматься туризмом, а также попытаться увеличить число туристов, приезжающих в Баренцбург и Пирамиду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей.

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