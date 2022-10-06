В Челябинской области мобилизованным помогают более 100 предприятий
Челябинск, 6 октября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Челябинской области помощь мобилизованным оказывают более 100 предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
Система обеспечения мобилизованных средствами личной гигиены, необходимым походным снаряжением, одеждой, сухпайками и аптечками налаживается. К этой работе подключились промышленные предприятия, отметили в правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проходит частичная мобилизация.