Москва, , 17:38 — REGNUM Некоторые маленькие банки действительно немного поднимают ставку по ипотеке, но крупные работают в прежнем режиме, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Kremlin.ru

Депутат пояснил, что в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что после понижения Центробанком РФ ключевой ставки, некоторые банки, наоборот, повысили процент по ипотечным кредитам.

«Проверил: оказалось, что крупные банки следуют рекомендациям и работают в прежнем режиме. Некоторые маленькие банки или монолайнеры (банки, ориентированные на определенный сегмент рынка) с высокой чувствительностью к ипотеке чуть поднимают ставку. Думаю, это общая реакция на рост рыночных рисков, учитывая факт роста объемов построенного, но не проданного жилья. В общем, вопрос держим на контроле», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

Напомним, в сентябре 2022 года совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В регуляторе пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

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