Вашингтон, 6 октября 2022, 18:05 — REGNUM Апелляционный суд Парижа значительно снизил штраф в отношении американской компании Apple за предполагаемое антиконкурентное поведение. Цифры упали с 1,1 миллиарда евро до 372 миллионов евро, сообщает 6 октября Reuters.
Антимонопольный орган Франции наложил штраф в 2020 году, обвинив компания в антиконкурентным поведении на рынке.
На тот момент это был самый крупный штраф в истории антимонопольного регулятора, который заявил, что Apple заставляет розничных посредников ставить те же цены, которые калифорнийская компания выставляет в своих собственных магазинах или в интернете.
По информации источника, апелляционный суд Парижа снизил размер штрафа, поскольку решил отказаться от одного из трех основных обвинений.