Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Апелляционный суд Парижа значительно снизил штраф в отношении американской компании Apple за предполагаемое антиконкурентное поведение. Цифры упали с 1,1 миллиарда евро до 372 миллионов евро, сообщает 6 октября Reuters.

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Антимонопольный орган Франции наложил штраф в 2020 году, обвинив компания в антиконкурентным поведении на рынке.

На тот момент это был самый крупный штраф в истории антимонопольного регулятора, который заявил, что Apple заставляет розничных посредников ставить те же цены, которые калифорнийская компания выставляет в своих собственных магазинах или в интернете.

По информации источника, апелляционный суд Парижа снизил размер штрафа, поскольку решил отказаться от одного из трех основных обвинений.