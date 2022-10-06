Нижний Новгород, 6 октября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В четверг, 6 октября, победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — посетили церемонию открытия культурно-просветительского центра «Академия «Маяк» им. А. Д. Сахарова» — проекта Госкорпорации «Росатом» и правительства Нижегородской области. В мероприятии также принял участие генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нижний Новгород

Церемония началась со слов губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он отметил важность реставрации Академии.

«К 800-летию Нижнего Новгорода было реализовано много различных проектов, включающих благоустройство, реставрацию, реконструкцию объектов, что, безусловно, повлияло на изменение облика города. Среди этих объектов были знаковые — эпохальные, флагманские. Реконструкция «Маяка» была именно таким флагманским проектом. Мы все прекрасно помним, в каком состоянии было это здание еще в 2018–2019 годах. Сейчас уникальный памятник архитектуры восстановлен, «Маяк» засверкал новыми красками и вновь станет одним из самых значимых объектов «речного фасада» Нижнего Новгорода. Самое главное, что удалось не только восстановить стены и отреставрировать здание, но и вдохнуть в него жизнь. Сейчас это настоящий «маяк», на свет которого будет ориентироваться целый ряд городских сообществ и проектов», — сказал губернатор.

В церемонии открытия также принял участие генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Открытие Академии «Маяк» — большое событие для платформы «Россия — страна возможностей» по нескольким причинам: во-первых, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и академик РАН Александр Сергеев являются наставниками нашего флагманского проекта «Лидеры России» и вкладывают свое время, силы и знания в воспитание выпускников наших проектов. Конкурсанты приходят в эти проекты во многом для того, чтобы получить возможность пообщаться с такими опытными и сильными управленцами. И сегодня в день открытия Академии «Маяк» как раз проходит такая встреча. Во-вторых, «Росатом» — это корпорация, с которой нас связывают давние партнерские отношения. Вчера мы вместе открывали Международный строительный чемпионат в Казани. У нас много совместных проектов — только в «Лидерах России» среди участников конкурса более 4500 сотрудников госкорпорации «Росатом». В-третьих, Нижегородская область имеет особое значение для нашей платформы – здесь благодаря главе региона проходит много молодежных мероприятий, а сотни тысяч нижегородцев участвуют в наших проектах. Все, что проходит здесь – всегда сделано на высшем уровне. Поздравляю с открытием Академии «Маяк», пусть он светит на всю страну и будет ориентиром и примером для других регионов и корпораций», — отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия.

После официальной церемонии состоялась стратегическая сессия «Люди и города» с участием представителей Росатома, победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». В рамках сессии участники пытались сформировать роль сообществ в развитии регионов и предприятий на конкретном кейсе. Клуб Лидеров России «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — предложил к обсуждению два вопроса: определить форматы и механизмы регулярного взаимодействия внутри сообщества, а также определить роль сообщества в развитии личности.

Госкорпорация «Росатом» — один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве, а также — официальный партнер конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей».

Алексей Лихачев является наставником для победителей конкурса, а заместитель генерального директора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева входит в экспертный совет.