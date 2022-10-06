Москва, 6 октября 2022, 17:38 — REGNUM Порядка трёх лет ещё будет длиться ситуация, в которой погружён мир, написал 6 октября бизнесмен Олег Дерипаска в своём телеграм-канале.
Заявив о том, что «уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни» поднялся до запредельного и что «правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков», Дерипаска заявил:
Он призвал к абсолютной деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов. По его словам, необходимо, чтобы штаб-квартиры этих структур регулярно перемещались в разные страны — «чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения».
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