Москва, 6 октября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Порядка трёх лет ещё будет длиться ситуация, в которой погружён мир, написал 6 октября бизнесмен Олег Дерипаска в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

Заявив о том, что «уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни» поднялся до запредельного и что «правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков», Дерипаска заявил:

«Как только нынешнее безумие остановится, а судя по всему, сил и запала у всех хватит ещё на два с половиной — три года, то главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьёзная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми странами».

Он призвал к абсолютной деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов. По его словам, необходимо, чтобы штаб-квартиры этих структур регулярно перемещались в разные страны — «чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения».