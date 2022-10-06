Тюмень, 6 октября 2022, 17:32 — REGNUM В Тюмени женщину обвиняют в прописке 19 иностранцев в давно сгоревшем доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Следствием установлено, что обвиняемая 56-летняя тюменка с апреля по сентябрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учёт 19 иностранных граждан за денежное вознаграждение в размере четыре тысячи за каждого. Дело в том, что она прописала зарубежных гостей в частном доме, сгоревшем пять лет назад.
Тюменка обвиняется по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 73-летний местный житель фиктивно прописал у себя в саду 54 граждан России.
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