Тюмень, 6 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Тюмени женщину обвиняют в прописке 19 иностранцев в давно сгоревшем доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Цитата из т/с «Наша Russia». авт. Г. Ю. Мартиросян, С.С. Слепаков, М.Г. Пежемский. 2006. Россия Водители-иностранцы

Следствием установлено, что обвиняемая 56-летняя тюменка с апреля по сентябрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учёт 19 иностранных граждан за денежное вознаграждение в размере четыре тысячи за каждого. Дело в том, что она прописала зарубежных гостей в частном доме, сгоревшем пять лет назад.

Тюменка обвиняется по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 73-летний местный житель фиктивно прописал у себя в саду 54 граждан России.