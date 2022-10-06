Саратов, , 17:31 — REGNUM К концу 2022 года средний размер заработной платы в Саратовской области увеличат минимум на 10%. Соответствующую задачу 6 октября поставил губернатор Роман Бусаргин.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Меры поддержки экономики Саратовской области и занятости населения обсуждалось в региональном правительстве в ходе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Главный кадровый резерв — студенты вузов. Необходимо, чтобы конкретных людей ждали на конкретных предприятиях. Для вовлечения студентов старших курсов в работу надо скорректировать учебные программы. Продолжается модернизация учреждений СПО, выстраивается система сопровождения студентов. Наша общая задача — сохранение и создание новых рабочих мест», — сказал губернатор.

По данным Саратовстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата по полному кругу организаций за январь–июль 2022 года составила более 40,6 тыс. рублей, это на 11,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области по отдельному плану планируют обучать студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования.

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