Кронштадт, Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге «выставили на продажу» за 165 млн рублей 6-й Северный форт Кронштадта, сообщается на сайте бесплатных объявлений «Авито». Фактически речь идет о субаренде форта, который находится в долгосрочной аренде у предпринимателя, автора объявления.

6-й Северный форт Кронштадта выставили на продажу avito.ru

Из описания лота следует, что форт XIX века постройки — один из самых интересных объектов Кронштадтской крепости. Он расположен на искусственном острове, но, в отличие от большинства других фортификационных сооружений, выделяется более крупными размерами, необычной планировкой, а также хорошей сохранностью.

«Перед Первой мировой войной здесь были устроены бетонные дворики для четырёх 6-дюймовых скорострельных пушек Кане. Толщина стен 2 000 мм (металл, гранит, кирпич, бетон). Толщина кровли 2 000 мм (гранит, бетон, грунт). Заглубление подвала 5 000 мм (гранит, кирпич). Идеальное бомбоубежище», — говорится в сообщении.

Оценочная стоимость объекта составляет 350 млн рублей. Изначально форт рассматривался как комплекс для развлечений, отдыха и яхт-клуба. Объект находится в аренде на 49 лет, которая оплачена до конца этого срока.