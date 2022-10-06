Вашингтон, 6 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Посланник США в Совете ООН по правам человека выразила разочарование решением совета не обсуждать предполагаемое притестнение уйгуров со стороны Китая. При этом американский дипломат поклялась, что продолжит добиваться справедливости, сообщает 6 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Ни одна страна не должна быть застрахована от обсуждения в Совете. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами, добиваясь справедливости за всех жертв, включая уйгуров в Синьцзяне», — сказала Мишель Тейлор.

Напомним, что ранее совет отклонил призыв Запада провести дебаты по Синьцзяну, проголосовав со счетом 19 против 17.