Череповец, Вологодская область, 6 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Мобилизованных жителей Череповца снабдят квадрокоптерами, биноклями, тепловизорами и рюкзаками. Об этом сегодня сообщил мэр города Вадим Германов.

Квадрокоптер

«Мы отменили закупки новых новогодних украшений, большие концерты в Ледовом и салют на День города. Сэкономленные средства направляем в резервный фонд, который будет использоваться для поддержки мобилизованных земляков. У нас есть список необходимых вещей. Кроме техсредств, в него вошли рюкзаки, бензопилы, туристические топорики, печки на дровах и бензогенераторы», — рассказал Германов.

Напомним, в Череповце мобилизованным выдают сухой паек и термобелье, от региона разово выплачивается сто тысяч рублей, ежемесячно — по десять тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Вологодчины собрали 1,5 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО.