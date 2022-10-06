Салехард, , 17:17 — REGNUM В Тюмени арестован директор ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорь Боркун. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Взятка ru.torange.biz

По версии следствия, с июня по ноябрь 2015 года Боркун получил более 26 млн рублей взятки от посредников, действующих в интересах предприятия, пожелавшего получить госконтракт. Победил ли взяткодатель в тендере, судебная пресс-служба не сообщает.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя об избрании Боркуну меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По решению суда Игорь Боркун будет находиться в следственном изоляторе до 30 ноября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноселькупском районе Ямала за нарушение антикоррупционного законодательства 10 руководителей учреждений образования и культуры привлечены к дисциплинарной ответственности.

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