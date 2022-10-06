Вашингтон, 6 октября 2022, 17:20 — REGNUM О заинтересованности США в том, чтобы Россия не враждовала с НАТО, а напротив, была каким-то образом включена в эту структуру, заявил бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает 19Fortyfive.
Он признался, что после крушения СССР властями России «было совершено достаточно ошибок». Что касается США, то их стратегическая цель в том, чтобы «Россия объединилась с Западом». Её рассматривают как гипотетического кандидата в НАТО — во всяком случае на это был определённый расчёт после распада СССР.
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