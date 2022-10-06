Вашингтон, , 17:20 — REGNUM О заинтересованности США в том, чтобы Россия не враждовала с НАТО, а напротив, была каким-то образом включена в эту структуру, заявил бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает 19Fortyfive.

Болтон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он признался, что после крушения СССР властями России «было совершено достаточно ошибок». Что касается США, то их стратегическая цель в том, чтобы «Россия объединилась с Западом». Её рассматривают как гипотетического кандидата в НАТО — во всяком случае на это был определённый расчёт после распада СССР.

Владимира Путина], который превращается в младшего партнёра Пекина, если не в откровенного сателлита. Нельзя исключать попыток Китая поддержать Путина, даже в военном отношении». Джон Болтон «Кто-то может быть недоволен такой новой Россией. Китай вряд ли может приветствовать крах режима [президента России], который превращается в младшего партнёра Пекина, если не в откровенного сателлита. Нельзя исключать попыток Китая поддержать Путина, даже в военном отношении».

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