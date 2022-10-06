Болтон рассказал о планах НАТО насчёт России после распада СССР
Вашингтон, 6 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. О заинтересованности США в том, чтобы Россия не враждовала с НАТО, а напротив, была каким-то образом включена в эту структуру, заявил бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает 19Fortyfive.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Болтон
Он признался, что после крушения СССР властями России «было совершено достаточно ошибок». Что касается США, то их стратегическая цель в том, чтобы «Россия объединилась с Западом». Её рассматривают как гипотетического кандидата в НАТО — во всяком случае на это был определённый расчёт после распада СССР.
«Кто-то может быть недоволен такой новой Россией. Китай вряд ли может приветствовать крах режима [президента России Владимира Путина], который превращается в младшего партнёра Пекина, если не в откровенного сателлита. Нельзя исключать попыток Китая поддержать Путина, даже в военном отношении».