Москва, , 17:17 — REGNUM Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР) направил обращение главе Минспорта РФ Олегу Матицыну с предложением ввести институт спортивного омбудсмена, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Борис Пайкин Paykin.online

Депутат отметил, что институт омбудсмена доказал свою эффективность во многих сферах деятельности. Пайкин считает, что в спортивном мире должна появиться независимая инстанция, не связанная интересами ни с конкретными спортсменами, ни со спортивными федерациями, которая будет компетентно и беспристрастно решать профессиональные и этические споры.

«Уверен, что у нашей спортивной общественности найдутся такие знаковые фигуры, чей авторитет и принципиальность станут залогом профессионального разрешения любого конфликта», — указал депутат.

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