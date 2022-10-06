Бардымский район, Пермский край, 6 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Бардымском муниципальном округе в ночь на 6 октября произошёл крупный пожар. Погибли не менее четырёх человек, сообщили в СУ СКР по региону.

59. mchs. gov.ru Пожар

По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти и количества погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

По данным ведомства, в деревне Елпачиха сгорел частный дом. В нём компания местных жителе употребляла алкоголь. После тушения пожара обнаружили останки тел погибших.