Петрозаводск, 6 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Во время выполнения воинских задач на специальной военной операции (СВО) погиб уроженец Карелии, гвардии младший сержант Эрик Попов, сообщил 6 октября глава республики Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Гвардии младший сержант Эрик Попов

По его словам, петрозаводчанин Попов проходил службу по контракту в зоне СВО.

«Погиб в результате осколочного ранения», — добавил Парфенчиков и принес самые искренние соболезнования родным и близким Попова.

С начала специальной военной операции России, по обнародованным за восемь месяцев данным властей Карелии, регион потерял не менее 34 своих жителей.