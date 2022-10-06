Москва, , 17:22 — REGNUM Свыше одной тысячи судов будет построено на российских верфях в период до 2030 года, заявил 6 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего видеообращения к участникам церемонии поднятия российского флага на пароме «Генерал Черняховский».

«Северная верфь» Валентин Илюшин © ИА REGNUM

«В целом на отечественных верфях рассчитываем построить около 1100 судов различного назначения до 2030 года. Из них свыше 300 — в рамках специальной программы льготного лизинга», — рассказал Мишустин.

Стоит отметить, что «Генерал Черняховский» является вторым в России двухтопливным автомобильно-железнодорожным паромом. Он построен «Невским судостроительно-судоремонтным заводом» в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard по заказу ФГУП «Росморпорт».

После поднятия флага новый автомобильно-железнодорожный паром «Генерал Черняховский» совершит первый рейс из города Балтийска в Калининградской области в порт Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области.

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