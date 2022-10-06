Москва, 6 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Свыше одной тысячи судов будет построено на российских верфях в период до 2030 года, заявил 6 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего видеообращения к участникам церемонии поднятия российского флага на пароме «Генерал Черняховский».

Валентин Илюшин ИА REGNUM «Северная верфь»

«В целом на отечественных верфях рассчитываем построить около 1100 судов различного назначения до 2030 года. Из них свыше 300 — в рамках специальной программы льготного лизинга», — рассказал Мишустин.

Стоит отметить, что «Генерал Черняховский» является вторым в России двухтопливным автомобильно-железнодорожным паромом. Он построен «Невским судостроительно-судоремонтным заводом» в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard по заказу ФГУП «Росморпорт».

После поднятия флага новый автомобильно-железнодорожный паром «Генерал Черняховский» совершит первый рейс из города Балтийска в Калининградской области в порт Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области.