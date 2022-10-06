Подпорожье, Ленинградская область, , 17:15 — REGNUM В Ленинградской области простятся с жителем Подпорожья, старшиной Сергеем Барабановым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории бывшей УССР, сообщили 6 октября в пресс-службе администрации Подпорожского района.

Доброволец Сергей Барабанов vk.com/presspod

45-летний стрелок, старшина Сергей Барабанов погиб 20 сентября. До начала СВО он трудился мастером по кладке печей. У него остались сын и дочь.

«Он ушел сражаться добровольцем. Проявив подлинное мужество и героизм, Сергей до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной, отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников», — сказали в пресс-службе районный администрации.

Администрация Подпорожского района выразила глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Церемония прощания с Барабановым состоится в здании МАУ «Подпорожский КДК» (Подпорожье, проспект Ленина, д. 2) в пятницу, 7 октября, с 11:00 до 12:00 мск.

В конце сентября стало известно о гибели в ходе СВО жителей Выборгского района Ленобласти Руслана Смирнова и Дмитрия Кузнецова.

С начала специальной военной операции России в Донбассе и на территории быв. УССР из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга как минимум 42 жителей Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое военных из Ленобласти погибли в ходе спецоперации по защите Донбасса