Москва, 6 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Законопроект об оптимизации процесса по продлению органами государственного жилищного надзора лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с депутатом Сергеем Пахомовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

С 2015 года в России управляющие компании не имеют право обслуживать многоквартирные дома без соответствующей лицензии. В 2017 году были приняты поправки, по которым установлен не только пятилетний срок действия лицензий, но и срок продления ранее выданных лицензий. В связи с тем, что этот закон вступил в силу 11 января 2018, срок продления лицензии наступает 11 января 2023.

Авторы законопроекта отмечают, что 65 субъектов России подтвердили необходимость предоставления отсрочки по продлению ранее выданных лицензий. Это связано с отсутствием механизма проведения органами государственного жилищного надзора проверок лицензиатов, обратившихся с заявлением о продлении срока лицензий и отсутствием порядка исключения многоквартирных домов из реестра лицензий, чьи лицензии не будут продлены.

Также стоит вопрос о дальнейшем управлении многоквартирными домами, находящимся в управлении управляющих организаций, которым не был продлен срок действия лицензий, так как нормами действующего жилищного законодательства указанный вопрос не урегулирован.

Депутаты считают, что в силу действующего законодательства многоквартирные дома в период осенне-зимнего периода 2022–2023 годов могут остаться без управления. Принятие законопроекта позволит до 1 июня 2023 года разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения проверок лицензиатов, обратившихся с заявлением о продлении срока лицензий и порядок исключения многоквартирных домов из реестра лицензий, чьи лицензии не будут продлены.