Херсон, , 17:08 — REGNUM Российские средства ПВО сбили пять ракет американских реактивных систем HIMARS, выпущенных боевиками ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области, сообщают 6 октября экстренные службы региона.

Антоновский мост Yevhenii Ihnatiev

Отмечено, что это уже вторая атака на мост в течение дня. По данным местных властей, мост не получил повреждений, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, Антоновский мост постоянно подвергается ракетным ударам со стороны ВСУ. Таким образом войска киевского режима пытаются нарушить снабжение российских войск, действующих на правом берегу Днепра.

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