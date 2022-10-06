Загреб, 6 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В ЕС заявили, что ради Киева ядерная война европейцам не нужна, как и всему остальному миру, пишет Advance.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Решение

Комментируя указ Владимира Зеленского, исключающий переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обозреватель издания пишет, что лидер киевского режима не оставляет вариантов урегулирования, ведь теперь переговоры с Москвой для Киева невозможны.

Автор статьи отметил, что мир всегда предпочтёт побеждённый Киев «ядерному холокосту». Он также припомнил Киеву, что Зеленского выбрали как человека, обещавшего остановить войну в Донбассе.

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