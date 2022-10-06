Минск, , 17:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, запрещая повышение цен в стране, занимается популизмом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не верю словам Лукашенко. Он уже выступал с подобными заявлениями и после этого цены росли. То, что он сегодня запретил всякий рост цен в Белоруссии, больше похоже на фейк, выдуманный им самим. Люди должны это понимать. Нормализация цен в Белоруссии — очень важный вопрос, которым должны заниматься правительство, ответственные министерства и ведомства. Но разглагольствовать и заниматься популизмом Лукашенко не стоит», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ввёл с 6 октября запрет на повышение цен в стране. По его мнению, нынешние цены и так «запредельные».

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