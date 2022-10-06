Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Петербуржца Николая Воротнева, который вскоре после начала специальной военной операции (СВО) нанес флаг киевского режима на две гаубицы, являющиеся экспонатами Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, осудили на один год ограничения свободы. Об этом сообщили 6 октября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что акт вандализма мужчина совершил в ночь на 2 марта в центре Петербурга. Вместе с неустановленным напарником он нанес из аэрозольного баллончика изображения сине-желтого флага на гаубицы, установленные перед входом в музей и являющиеся реликвиями Великой Отечественной войны. 19 марта мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

«Воротнев вину признал, принес извинения представителю потерпевшего, принял меры к возмещению ущерба», — рассказали в ОПС.

Суд назначил Воротневу наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. На это время мужчине запрещено выезжать за пределы территории муниципального округа по месту проживания, изменять место жительства и работы без согласия специализированного органа. Также Воротнев обязан один раз в месяц являться для регистрации в орган УИН.

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