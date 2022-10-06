Мелитополь, , 22:23 — REGNUM Перевод Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию совершенно логичен и обоснован. Об этом 6 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Запорожская АЭС Ralf1969

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«Невозможно было не передать ЗАЭС кому-нибудь на баланс. Это же теперь территория РФ юридически, и мы что, должны были признать, что эта АЭС принадлежит другому государству? Это был бы нонсенс — на твоей территории стоит АЭС, принадлежащая другому государству!», — заявил эксперт.

По мнению Юшкова, было всего две возможности: признать АЭС под юрисдикцией киевского режима или признать ее российской.

АЭС — не посольство, она не может быть иностранной, уверен эксперт.

Поэтому вполне логично ее передали «Росатому», который будет следить за её работой, обеспечивать топливом, вывозить отработанное ядерное топливо и т.д. Все это — просто следствие политических решений по включению областей в состав России, констатирует политолог.

«Теоретически можно было бы оставить Запорожскую АЭС на балансе города, но это было бы лишено смысла. Это как Крым, который перешел в состав РФ и в котором «Сбер» отказался открывать свои отделения. Уберегло ли это «Сбер» от санкций? Нет. Точно также и с «Росатомом», — заключил Юшков.

Напомним, что ранее президент России подписал Указ о переходе в собственность РФ Запорожской АЭС.