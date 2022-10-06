Челябинск, , 16:49 — REGNUM В Челябинске местный житель оформил несколько кредитов на свою умершую родственницу. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Установлено. что гражданин 2000 года рождения получил во временное пользование от своей супруги телефон умершей. Он увидел там установленное банковское мобильное приложение, зашёл в личный кабинет бывшей владелицы и там оформил кредит на сумму почти 60 тыс. рублей. Полученные деньги гражданин потратил на развлечения.

Затем молодой человек ещё дважды оформлял таким образом кредиты. Теперь ему предстоит отвечать за мошенничество.