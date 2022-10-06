Челябинск, 6 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель оформил несколько кредитов на свою умершую родственницу. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Установлено. что гражданин 2000 года рождения получил во временное пользование от своей супруги телефон умершей. Он увидел там установленное банковское мобильное приложение, зашёл в личный кабинет бывшей владелицы и там оформил кредит на сумму почти 60 тыс. рублей. Полученные деньги гражданин потратил на развлечения.

Затем молодой человек ещё дважды оформлял таким образом кредиты. Теперь ему предстоит отвечать за мошенничество.