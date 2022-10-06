Курган, , 16:47 — REGNUM В Курганской области приступили к ремонту трассы Шадринск — Миасское. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Строительство дороги Фото Алексея Гусева

Маршрут ведёт в Челябинскую область в обход загруженной федеральной трассы «Иртыш», и соединяет населённые пункты трёх районов — Шадринского, Далматовского, Катайского.

Общая протяженность дороги составляет 92,8 км, из них ремонт в 2022 году — 56,2 км, стоимость работ — 991 млн рублей. Остальные 36,6 км отремонтируют в 2023 году.

По мнению подрядчика, погода позволит асфальтоукладчикам выполнить работы в срок. У отремонтированной дороги будет горизонтальная разметка термопластиком, дорожные знаки, 22 автопавильона, 11 пешеходных переходов, в аварийно-опасных местах — барьерное ограждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2022 году планируется ремонт и строительство дорог и мостов протяженностью 350 км, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 296 км.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области планируют отремонтировать за год 350 км дорог