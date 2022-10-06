Кострома, , 16:47 — REGNUM В Костромской области определят благотворительный фонд, который будет собирать все деньги и вещевую помощь для призванных. Такое поручение на заседании штаба по частичной мобилизации дал губернатор региона Сергей Ситников, сообщает областная администрация.

Деньги Https://pixabay.com

При организации создадут попечительский совет с участием общественников, властей и бизнеса. За работой фонда будет следить независимая контрольно-ревизионная комиссия.

«Фонд должен быть верифицирован, чтобы каждый житель Костромской области, который жертвует средства, был уверен, что они идут во благо костромичей, исполняющих свой воинский долг», — приводит слова губернатора пресс-служба.

Кроме этого, фонд должен иметь склад, куда все желающие смогут направить вещи для военных. Сейчас организацией сбора помощи мобилизованным и участникам специальной операции занимаются не только некоммерческие организации, но и обычные костромичи. Они собирают средства на закупку вещей для резервистов по районам и отвозят их в части небольшими партиями.

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