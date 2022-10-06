Владимир, 6 октября 2022, 16:41 — REGNUM Центр помощи семьям мобилизованных граждан начал работу во Владимире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе администрации региона.
Служба расположилась на базе семейного многофункционального центра. Посетители могут получить консультации, юристов, судебных приставов и сотрудников банков. Особенно востребованной оказалась психологическая поддержка и помощь — для беседы со специалистами предусмотрены отдельные кабинеты. Кроме того, психологи выезжают на дом к семьям, которые не могут по каким-либо причинам прийти в центр самостоятельно.
Как сообщало ИА REGNUM, службам соцзащиты области поручено установить постоянный контакт с семьями мобилизованных.