Анкара, , 16:41 — REGNUM Турецким послом в Израиле назначен Шакир Озкан Торунлар, сообщает 6 октября Resmî Gazete. Указ о его назначении подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Отметим, что Торунлар с 2010 по 2013 г. был генеральным консулом Турции в Иерусалиме. Важно также, что на протяжении четырёх последних лет у Турции не было своего посла в Израиле. Теперь же дипотношения Израиля и Турции восстановлены.

Добавим, что израильские власти 2 октября утвердили назначение Ирита Лиллиана послом в Турции.

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