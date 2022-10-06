Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Затворы водопропускных сооружений комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за надвигающегося шторма, сообщили 6 октября в пресс-службе дирекции дамбы.

Затворы судопропускного сооружения С-1 Дарья Драй © ИА REGNUM

«По состоянию на 15:36 мск 6 октября затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2 переведены в положение «закрыто», — рассказали в пресс-службе, добавив, что затвор основного судопропускного сооружения С-1 пока не задействован, и кронштадтский корабельный фарватер открыт для движения судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в акватории Финского залива и на его побережье 6 октября усиливается ветер западных направлений. В Финском заливе его скорость достигает 23 м/с, а на побережье 14 м/с, что создаёт благоприятные условия для формирования нагонного наводнения.

Добавим, что непогода сохранится в Петербурге и 7 октября. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу ожидается усиление ветра до 17 м/с, а в прибрежных районах — до 20 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге частично перекрыли дамбу из-за угрозы наводнения