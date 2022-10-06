Москва, 6 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР об освобождении от обложения налогом возмещения, полученного дольщиком, отметил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

По его словам, такой законопроект вскоре будет внесен в нижнюю палату парламента.

«Правительство поддержало наше предложение по изменению налогового законодательства в пользу обманутых дольщиков. Официально», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.