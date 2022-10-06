Челябинск, , 16:33 — REGNUM В Челябинской области введены дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Власти помогут населению с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования при догазификации домохозяйств, пожилым родителям мобилизованных либо родителям с инвалидностью. Также будет оказана помощь с оплатой детского сада, с оплатой питания для школьников и т.д.

«Я прошу оперативно министерство социальных отношений отработать и организовать эти выплаты и эту помощь немедленно», — сказал Текслер. Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась 21 сентября.