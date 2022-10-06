Хельсинки, , 16:42 — REGNUM Финляндия может столкнуться с полным отключением электричества на территории страны, заявил 6 октября профессор университета Аалто Петер Лунд в интервью MTV Uutiset.

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По его мнению, сокращение импорта российского газа вынудит регулировать распределение энергоресурсов, балансируя между потреблением и производством электроэнергии, но при этом возникнут риски полного отключения энергии.

«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — цитирует его MTV Uutiset.

В таком случае, отметил Лунд, восстановление энергосистемы потребует много времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года премьер-министр Санна Марин заявила, что экономическая система Финляндии функционирует в «военных» условиях, причиной чего является энергетический кризис.

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