Ярославль, 6 октября 2022, 16:32 — REGNUM В Ярославской области на горячую линию по вопросам частичной мобилизации обратилось более четырёх тысяч человек. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Михаил Евраев.
По номеру 122 ярославцы получают сведения о мобилизации и актуальные списки категорий, которые имеют отсрочку. Кроме того, жителям региона помогают разобраться в спорных ситуациях.
Напомним, также помощь необоснованно мобилизованным оказывает региональных штаб Общероссийского народного фронта.
Читайте ранее в этом сюжете: В ОНФ обратилось около 250 мобилизованных ярославцев