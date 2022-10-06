Ярославль, 6 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославской области на горячую линию по вопросам частичной мобилизации обратилось более четырёх тысяч человек. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

По номеру 122 ярославцы получают сведения о мобилизации и актуальные списки категорий, которые имеют отсрочку. Кроме того, жителям региона помогают разобраться в спорных ситуациях.

«Специалисты разбираются с каждым обращением. Есть типовые вопросы, есть частные ситуации. Чаще всего жители спрашивают, как записаться добровольцем для участия в спецоперации. Если поступают запросы, которые нельзя решить на региональном уровне, связываемся с федеральным центром. Важно, чтобы мы выполнили поставленные президентом задачи, не нарушая прав людей», — рассказал Михаил Евраев.

Напомним, также помощь необоснованно мобилизованным оказывает региональных штаб Общероссийского народного фронта.