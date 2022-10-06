Казань, , 16:31 — REGNUM Попытку доставки крупной партии средств сотовой связи и комплектующих к ним пресекли сотрудники казанской исправительной колонии №2. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ.

В колонию Казани пытались провезти сотовые телефоны 16. fsin. gov.ru

В кузове автомобиля «Газель» под управлением 59-летнего жителя Казани при досмотре обнаружили пропановый баллон, внутри которого были спрятаны 19 сотовых телефонов и девять сим-карт. По факту происшествия ведется проверка.

В Татарии за девять месяцев 2022 года при попытке доставить в исправительные учреждения изъяли 81 сотовый телефон, задержан 31 человек, из них 25 привлекли к ответственности.

Напомним, в октябре 2021 года кошку с веществом, похожим на наркотики, в ошейнике, поймали сотрудники исправительной колонии №10 в Татарии.

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